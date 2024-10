Ilfattoquotidiano.it - L’inaspettata confessione di Martin Scorsese: “Ammiro Ridley Scott per aver girato Il Gladiatore. E non dico arrivederci al cinema”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Nonalperché ho altri film da fare, ma soprattuttoperIl”. E alla finefa contenti grandi e piccini. La prima tappa della lunga ospitata torinese del regista di Taxi driver è ricca di dichiarazioni politiche (link), speranze e piccole confessioni. Insomma, per il presidente della Regione Piemonte, Enzo Ghigo, e per il direttore uscente del Museo del, Domenico De Gaetano (tra qualche giorno entra il nuovo direttore, Carlo Chatrian) “gli oltre 50mila euro” sborsati per l’arrivo dell’82enne regista newyorchese sono soldi spesi piuttosto bene. In realtà l’invito aera nato dal neo direttore del Torino Film Festival, Giulio Base. Troppi impegni per zio Marty a fine novembre (il TFF è dal 23 al 30 novembre ndr).