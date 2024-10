Letizia Girolami, fermato un sospettato del presunto femminicidio: è l’ex della figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le indagini sulla tragica morte della psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni, hanno fatto un significativo passo avanti nella notte con il fermo dell’ex fidanzato 38enne della figlia, sospettato di essere coinvolto nel suo presunto femminicidio. Il corpo della donna è stato rinvenuto sabato sera in un campo vicino al casolare dove viveva con il marito, riportando una grave ferita alla testa. Vi raccomandiamo Il femminicidio di Roua Nabi, uccisa davanti ai figli dall'ex La donna è stata accoltellata a morte davanti ai figli adolescenti. Il ragazzo, di 13 anni, ha inseguito il padre dopo il delitto. Robadadonne.it - Letizia Girolami, fermato un sospettato del presunto femminicidio: è l’ex della figlia Leggi tutta la notizia su Robadadonne.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le indagini sulla tragica mortepsicoterapeuta, 72 anni, hanno fatto un significativo passo avanti nella notte con il fermo delfidanzato 38ennedi essere coinvolto nel suo. Il corpodonna è stato rinvenuto sabato sera in un campo vicino al casolare dove viveva con il marito, riportando una grave ferita alla testa. Vi raccomandiamo Ildi Roua Nabi, uccisa davanti ai figli dall'ex La donna è stata accoltellata a morte davanti ai figli adolescenti. Il ragazzo, di 13 anni, ha inseguito il padre dopo il delitto.

La psicoterapeuta Letizia Girolami trovata morta in un campo a Foiano della Chiana - fermato l'ex fidanzato della figlia - La 72enne è stata trovata senza vita in un campo, a Foiano della Chiana nell’Aretino, con una ferita alla testa che agli inquirenti è apparsa subito compatibile con un’azione violenta. Sarebbe l’ex fidanzato della figlia, la persona fermata per la morte di Letizia Girolami. La donna, psicoterapeuta ... (Gazzettadelsud.it)

Letizia Girolami trovata morta in un campo : fermato l’ex fidanzato della figlia - Al momento, non emergono situazioni di particolare tensione, ma gli inquirenti stanno ricostruendo la sua rete di frequentazioni per individuare possibili fonti di conflitto. . Le indagini si concentrano su diversi fronti, senza trascurare alcun dettaglio. Rete di frequentazioni sotto la lente ... (Thesocialpost.it)

Letizia Girolami - chi è la psicoterapeuta romana trovata morta in un campo a Foiano : i riti sciamanici e l'ipotesi femminicidio - Si chiama Letizia Girolami la donna scomparsa dalla sua casa di Foiano della Chiana nel pomeriggio di sabato 5 ottobre e ritrovata morta nelle campagne dell'Aretino che cirondano... (Ilmessaggero.it)

Letizia Girolami trovata morta in un campo, fermato l'ex fidanzato della figlia della donna: il femminicidio «a causa di tensioni in famiglia» - Fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo), un 38enne di origini ... (msn.com)

Arezzo, donna trovata morta: fermato l’ex fidanzato della figlia - Svolta nelle indagini per la morte di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, trovata senza vita nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre 2024, in un campo a Foiano della Chiana in provincia di Arezz ... (firenzepost.it)

Chi è Beni Arshiaj, il 37enne ucciso a colpi di pistola sotto casa a Pisa: killer fuggiti in motorino - Chi è Beni Arshiaj, il 37enne ucciso il 6 ottobre 2024 a Pisa? Indagini in corso: non viene esclusa nessuna pista ... (tag24.it)