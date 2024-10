Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Stamani ho fatto colazione con le. 10forniscono 1 grammo di omega 3. Ho raccolto lee pianterò nuovi mandorli in primavera. Lesono unda valorizzare e conoscere per il loro: 100 grammi dicontengono: – proteine g 16 – carboidrati g 4 – lipidi g 52 (omega 3 soprattutto) – fibra alimentare g 14 – Laetrile ed altri modulatori genici – Calcio, Magnesio, Fosforo, Potassio, Zinco – Vitamina E – ?-sitosterolo (fitosterolo alimentare) Lesono tra gli alimenti più ricchi in proteine vegetali, ma soprattutto in acidi grassi insaturi, in particolare omega 3. Lecontengono una dose limitata di carboidrati glicemici, quindi sono indicate a chi ha il diabete mellito tipo 2.