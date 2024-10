La super car perde il controllo e fa una carambola sul Passo Fedaia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Poteva finire in maniera ben peggiore l’incidente capitato ieri, domenica 6 ottobre, sul Passo Fedaia, ad un automobilista di 35 anni a bordo della sua Jaguar. La super car ha perso il controllo intorno alle 14 per cause in via di chiarimento, finendo fuori strada e ribaltandosi lungo la Statale Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Poteva finire in maniera ben peggiore l’incidente capitato ieri, domenica 6 ottobre, sul, ad un automobilista di 35 anni a bordo della sua Jaguar. Lacar ha perso ilintorno alle 14 per cause in via di chiarimento, finendo fuori strada e ribaltandosi lungo la Statale

