La lettera del Torino per Zapata dopo l’infortunio: “Proveremo a restituirti quello che ci hai dato” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La tripla lesione ha costretto Zapata a finire la sua stagione dopo sette partite ma il Torino non lo lascerà solo: "Ti saremo vicini in questo momento difficile. Ti aspettiamo Capitano, uno di noi" Fanpage.it - La lettera del Torino per Zapata dopo l’infortunio: “Proveremo a restituirti quello che ci hai dato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La tripla lesione ha costrettoa finire la sua stagionesette partite ma ilnon lo lascerà solo: "Ti saremo vicini in questo momento difficile. Ti aspettiamo Capitano, uno di noi"

Zapata - stagione finita : il Torino su Caputo - Choupo-Moting e Balotelli - E dire che Zapata, nel corso della partita, aveva creato diversi grattacapi alla retroguardia nerazzurra; suo il gol del momentaneo 2-1 e altrettanto sue alcune giocate pericolose. La stagione di Duvan Zapata è durata solamente 724 minuti, l’equivalente di circa 8 partite da 90 minuti: rottura del ... (Sport.quotidiano.net)

Torino - per Zapata stagione finita : lesione di crociato e menisco - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco mediale e del menisco laterale: un bollettino terribile, che pone già fine in anticipo alla sua stagione. L’uscita in barella dal campo di San Siro, le sue lacrime, gli applausi dei tifosi sulle tribune e la preoccupazione ... (Ildenaro.it)

Torino - stagione finita per Zapata - . COMUNICATO TORINO – “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata, uscito anzitempo dal campo nella gara contro l’Inter, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. L’ultima idea porta a una vecchia ... (Terzotemponapoli.com)