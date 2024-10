Joker: Folie à Deux, Francis Ford Coppola si congratula con Todd Phillips per il suo film rischioso (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il noto cineasta Francis Ford Coppola si è congratulato con Todd Phillips per Joker: Folie à Deux, il tanto discusso sequel del film del 2019. Sì, come previsto, Joker: Folie à Deux di Todd Phillips sta avendo una pessima performance al botteghino, e ora si prevede un weekend di apertura nazionale da 39 milioni di dollari. Solo un mese fa il film era quotato intorno ai 120 milioni di dollari. La produzione di Folie à Deux è costata circa 190 milioni di dollari e la Warner Bros. sta per subire un duro colpo per questo titolo, che potrebbe farle perdere centinaia di milioni di dollari. Il passaparola tossico è senza dubbio responsabile di questi numeri. Phillips ha persino annunciato la sua uscita dal DCU. Joker: Movieplayer.it - Joker: Folie à Deux, Francis Ford Coppola si congratula con Todd Phillips per il suo film rischioso Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il noto cineastasi èto conper, il tanto discusso sequel deldel 2019. Sì, come previsto,dista avendo una pessima performance al botteghino, e ora si prevede un weekend di apertura nazionale da 39 milioni di dollari. Solo un mese fa ilera quotato intorno ai 120 milioni di dollari. La produzione diè costata circa 190 milioni di dollari e la Warner Bros. sta per subire un duro colpo per questo titolo, che potrebbe farle perdere centinaia di milioni di dollari. Il passaparola tossico è senza dubbio responsabile di questi numeri.ha persino annunciato la sua uscita dal DCU.

