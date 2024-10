Italgas acquisisce 2i Rete Gas e rilancia: «Investimenti per 15 miliardi» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alla fine è successo: Italgas ha annunciato l’acquisizione di 2i Rete Gas da F2i e da Finavias per una cifra che si aggira intorno ai 5,3 miliardi di euro. L’operazione è stata resa nota dalla stessa società, che lo ha comunicato con una nota ufficiale, a distanza di sei mesi da quando era stata smentita da Paolo Gallo. Quest’ultimo, amministratore delegato di Italgas, nell’aprile 2024 aveva dichiarato: «Non so da dove abbia preso le informazioni. Non so se siano vere, non ne ho la più pallida idea». Invece la trattativa non soltanto era in piedi, ma è stata anche portata a termine, con un closing previsto entro i primi sei mesi del 2025. Così si crea un colosso del settore, ha spiegato Forbes, che gode di una quota superiore al 50 per cento. Paolo Gallo, ceo di Italgas (Imagoeconomica). Lettera43.it - Italgas acquisisce 2i Rete Gas e rilancia: «Investimenti per 15 miliardi» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alla fine è successo:ha annunciato l’acquisizione di 2iGas da F2i e da Finavias per una cifra che si aggira intorno ai 5,3di euro. L’operazione è stata resa nota dalla stessa società, che lo ha comunicato con una nota ufficiale, a distanza di sei mesi da quando era stata smentita da Paolo Gallo. Quest’ultimo, amministratore delegato di, nell’aprile 2024 aveva dichiarato: «Non so da dove abbia preso le informazioni. Non so se siano vere, non ne ho la più pallida idea». Invece la trattativa non soltanto era in piedi, ma è stata anche portata a termine, con un closing previsto entro i primi sei mesi del 2025. Così si crea un colosso del settore, ha spiegato Forbes, che gode di una quota superiore al 50 per cento. Paolo Gallo, ceo di(Imagoeconomica).

