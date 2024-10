Israele-Gaza un anno di sofferenze inimmaginabili | il bilancio di 12 terribili mesi

Dilei.it - Israele-Gaza, un anno di ‚Äúsofferenze inimmaginabili‚ÄĚ: il bilancio di 12 terribili mesi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La guerra israelo-palestinese continua. Non un momento di pace, non una richiesta di cessate il fuoco andata a buon fine. Da quel 7 ottobre del 2023 quando Hamas ha lanciato un attacco contro, uccidendo circa 1200 persone e rapendo oltre 200 ostaggi, la Striscia diè stata occupata, bombardata, dilaniata, lasciando la popolazione palestinese allo stremo, davanti allo sguardo consapevole ma attendista del mondo intero. 41mila persone sono state uccise negli attacchi sulla Striscia. Gran parte degli edifici, delle case e delle infrastrutture sono state distrutte. Decine di israeliani rimangono in ostaggio adi tentativi di negoziati non hportato a risultati concreti per una anche solo effimera pace.