Inter in versione ‘Pazza‘! Tanti errori e rischi gratuiti – TS

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’è tornata ad esserecome lo era qualche tempo fa. I gol subiti, glied ivengono raccontati da Tuttosport. PAZZI – Questa è la nuova, una2.0 della squadra nerazzurra. L’impronta è di Simone Inzaghi, che quasi 4 anni fa non prese una compagine di questo tipo. Con Antonio Conte l’inno ‘Pazzaamala‘ era stato eliminato dalla tracklist delle canzoni da passare a San Siro. Il salentino non voleva che i suoiassero così tanto: voleva stabilità ed equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Con il tecnico ex Lazio invece si è tornati al passato.verso il passato: un problema PASSATO – Il ritorno al passato in questo caso non è qualcosa di positivo. L’subisce troppi gol ed è costetta così a pericoli che potrebbero essere evitati nel corso delle partite.