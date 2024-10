Inter-news.it - Inter, cosa racconta la 7ª giornata di Serie A delle tue rivali? Il punto

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’occupa la seconda posizione in campionato dopo 7 giornate diA. Il primo posto è occupato da un ottimo Napoli, rinato con Antonio Conte alla propria guida, avente 2 punti di vantaggio sui nerazzurri. NAPOLI – L’è al momento sopravanzata in classifica soltanto dal Napoli di Antonio Conte, autore di una prestazione convincente contro il Como valsa il 3-1 finale. A spiccare nello scacchiere tattico del tecnico salentino è indubbiamente Scott McTominay, uno degli acquisti più importanti dell’a finestra estiva di calciomercato dellaA. Lo scozzese garantisce quella combinazione di quantità e qualità, a centrocampo, che si sta rivelando come essenziale per le ambizioni del club partenopeo in vista di questa stagione.