Calcioweb.eu - Infortunio Moise Kean, cambio in Nazionale: Spalletti convoca un nuovo bomber

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ha rimediato unnella sfida vinta dalla Fiorentina contro il Milan nella serata di ieri. L'attaccante della squadra toscana accusa una lombalgia che necessita di un ulteriore controllo medico da parte dello staff azzurro nel corso della mattinata. La sua presenza per le sfide di Nations League è in forte dubbio. Per evitare di restare scoperto in attacco, in caso di forfait di, Lucianoha deciso dire anche Lorenzo Lucca che si aggregherà al resto dei compagni nel raduno di Coverciano nelle prossime ore. L'attaccante dell'Udinese, 3 gol nell'ottimo inizio di stagione dei friulani, sarà a disposizione per le sfide contro Belgio e Israele.