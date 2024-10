Imam Roma:con il Papa in preghiera Pace (Di lunedì 7 ottobre 2024) 19.18 L'Imam Nader Akkad della Grande moschea di Roma si associa alla giornata di preghiera e digiuno promossa per oggi da Papa Francesco. "In occasione del primo anniversario dell'inaccettabile e vile attacco contro Israele, nonché della conseguente escalation di violenza che ha causato la distruzione e la perdita di migliaia di vite umane, ci uniamo all'appello di Sua Santità per implorare la Pace",dice l'Imam."Preghiamo per un immediato cessate il fuoco e per la ricerca di Pace e fraternità mediante la diplomazia". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 19.18 L'Nader Akkad della Grande moschea disi associa alla giornata die digiuno promossa per oggi daFrancesco. "In occasione del primo anniversario dell'inaccettabile e vile attacco contro Israele, nonché della conseguente escalation di violenza che ha causato la distruzione e la perdita di migliaia di vite umane, ci uniamo all'appello di Sua Santità per implorare la",dice l'."Preghiamo per un immediato cessate il fuoco e per la ricerca die fraternità mediante la diplomazia".

