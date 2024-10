Il secolo della radio. Quell’appartamento trasformato in studio. Il giallo della prima voce (Di lunedì 7 ottobre 2024) di Beppe Boni Il salto nel futuro dell’Italia unita via etere fu segnato da una voce femminile impostata per i grandi eventi, corredata da ronzii, rumori di sottofondo, toni alti confusamente mescolati a toni più bassi. La prima trasmissione radiofonica capace di coprire tutto il territorio nazionale, ma concessa ai pochi possessori di apparecchi idonei, nacque al calar della sera. Erano le ore 21 del 6 ottobre 1924. E fu la consacrazione e il riscatto del genio Guglielmo Marconi, che agli inizi della carriera di giovane inventore fu snobbato dall’Italia e valorizzato dall’Inghilterra. Quando il nuovo strumento fece irruzione nella società post primo conflitto mondiale degli anni Venti fu un successone. La voce destinata a tutti gli italiani usciva da scatole di legno animate da grovigli di fili e valvole primitive con altoparlante esterno. Erano i primi apparecchi radiofonici. (Di lunedì 7 ottobre 2024) di Beppe Boni Il salto nel futuro dell’Italia unita via etere fu segnato da unafemminile impostata per i grandi eventi, corredata da ronzii, rumori di sottofondo, toni alti confusamente mescolati a toni più bassi. Latrasmissionefonica capace di coprire tutto il territorio nazionale, ma concessa ai pochi possessori di apparecchi idonei, nacque al calarsera. Erano le ore 21 del 6 ottobre 1924. E fu la consacrazione e il riscatto del genio Guglielmo Marconi, che agli inizicarriera di giovane inventore fu snobbato dall’Italia e valorizzato dall’Inghilterra. Quando il nuovo strumento fece irruzione nella società post primo conflitto mondiale degli anni Venti fu un successone. Ladestinata a tutti gli italiani usciva da scatole di legno animate da grovigli di fili e valvole primitive con altoparlante esterno. Erano i primi apparecchifonici. (Quotidiano.net)

