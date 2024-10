Il ghetto blindato ricorda il 7 ottobre. Meloni, "Israele deve difendersi ma rispetti il diritto umanitario" (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - "Il 7 ottobre 2023 il popolo israeliano ha vissuto una delle pagine più drammatiche della sua storia. Non dimentichiamo la disumana aggressione perpetrata un anno fa da Hamas. Abbiamo sempre negli occhi il massacro di migliaia di civili inermi, donne e bambini compresi, e il vilipendio dei loro corpi, mostrati al mondo senza alcuna pietà". Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni alla commemorazione blindata del primo anniversario delle stragi del 7 ottobre che si è svolta al Tempio maggiore, nella zona del ghetto a Roma. Una cerimonia che si è aperta osservando un minuto di silenzio alla presenza della premier e delle autorità religiose in ricordo delle vittime dell'attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani. Agi.it - Il ghetto blindato ricorda il 7 ottobre. Meloni, "Israele deve difendersi ma rispetti il diritto umanitario" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - "Il 72023 il popolo israeliano ha vissuto una delle pagine più drammatiche della sua storia. Non dimentichiamo la disumana aggressione perpetrata un anno fa da Hamas. Abbiamo sempre negli occhi il massacro di migliaia di civili inermi, donne e bambini compresi, e il vilipendio dei loro corpi, mostrati al mondo senza alcuna pietà". Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgiaalla commemorazione blindata del primo anniversario delle stragi del 7che si è svolta al Tempio maggiore, nella zona dela Roma. Una cerimonia che si è aperta osservando un minuto di silenzio alla presenza della premier e delle autorità religiose in ricordo delle vittime dell'attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani.

