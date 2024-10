Il Bisonte buona la prima Vallefoglia cade al tie break

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) ILFIRENZE 3 MEGABOX DEL SAVIO2 ILFIRENZE: Acciarri 2, Malual 21, Butigan 15, Leonardi (L1), Battistoni ne, Giacomello ne, Nervini 15, Mancini 7, Ribechi (L2) ne, Cagnin 9, Agrifoglio, Davyskiba 8, Bechis 2. All.: Bendandi MEGABOX DEL SAVIO: Bici 1, Feduzzi (L2) ne, Michieletto, Giovannini 18, De Bortoli (L1), Candi 11, Torcolacci ne, Perovic 6, Storck 16, Kobzar, Weitzel 11, Lee 19. All. Pistola Arbitri: Serafin, Simbari Parziali: 27-25, 21-25, 19-25, 27-25, 15-12 FIRENZE – Sorprendente esordio in campionato de IlFirenze che al termine di una partita di grande spettacolo, durata 2 ore e 43’, riesce a domare al quinto set ildopo essersi trovato sotto per 1-2.