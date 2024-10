I tifosi D’Angelo è un condottiero

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Picco spettacolare e trascinante per uno Spezia anima & core". Sognano in grande i supporter dopo l’importante vittoria dei bianchi contro la Reggiana: "Si è creato un clima incredibile tra, squadra e tecnico. Giusto intonare i cori a mister". Entusiasta lo storico tifoso Silvio Faggioni: "Grande la gioia al termine del match, si sta rivedendo il ‘Picco’ di una volta, l’atmosfera che si respira è magica, solo questo catino stretto a ridosso del terreno di gioco sa trasmettere simili emozioni. Una partita sofferta, che i nostri hanno avuto l’abilità di portare a casa ricorrendo alle armi della combattività. È uno Spezia che fa sognare perché interpreta alla lettera il nostro carattere spezzino di non mollare mai. È importante raggiungere la salvezza il più presto possibile, per poi volgere lo sguardo verso l’alto".