I social di Salis e Fratoianni tacciono sul 7 Ottobre: cellulare scarico o amnesia sui 1200 morti? (Di lunedì 7 ottobre 2024) Perfino la più “gelida” sostenitrice delle ragioni di Israele, Laura Boldrini, da sempre molto vicina ai movimenti palestinesi anche più estremistici, oggi si è sentita in dovere di dire o fare o scrivere qualcosa, nel ricordo della strage del 7 Ottobre e dei 1200 ebrei ammazzati a sangue freddo da Hamas. “Un anno dopo il feroce attacco terroristico compiuto da Hamas contro cittadine e cittadini israeliani innocenti che sconvolse il mondo intero e non solo Israele, il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime di quel giorno e agli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Niente può giustificare l’uccisione di donne, bambini, persone inermi, né le violenze e le torture inflitte dai miliziani”, dichiara la deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. Secoloditalia.it - I social di Salis e Fratoianni tacciono sul 7 Ottobre: cellulare scarico o amnesia sui 1200 morti? Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Perfino la più “gelida” sostenitrice delle ragioni di Israele, Laura Boldrini, da sempre molto vicina ai movimenti palestinesi anche più estremistici, oggi si è sentita in dovere di dire o fare o scrivere qualcosa, nel ricordo della strage del 7e deiebrei ammazzati a sangue freddo da Hamas. “Un anno dopo il feroce attacco terroristico compiuto da Hamas contro cittadine e cittadini israeliani innocenti che sconvolse il mondo intero e non solo Israele, il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime di quel giorno e agli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Niente può giustificare l’uccisione di donne, bambini, persone inermi, né le violenze e le torture inflitte dai miliziani”, dichiara la deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

Roberto Salis si cancella dai social : ci mancheranno i suoi esilaranti voltafaccia per difendere la figlia - Nella campagna elettorale per le Europee è stato spin doctor e portavoce della figlia, ingaggiando duelli social con mezzo mondo, ovviamente quella metà collocata nel centrodestra. Uno che scrive certe cose può definirsi moderato?”. L'articolo Roberto Salis si cancella dai social: ci ... (Secoloditalia.it)

Rocco Tanica e Ilaria Salis - scontro social sulle occupazioni delle case - Tanica ha rivolto a Salis alcune domande pungenti sulle occupazioni e sulla solidarietà verso i proprietari delle abitazioni occupate. Lo scorso agosto L'articolo Rocco Tanica e Ilaria Salis, scontro social sulle occupazioni delle case sembra essere il primo su VelvetMag. Nonostante i tentativi di ... (Velvetmag.it)

Ilaria Salis - tour antifascista con Zerocalcare. Rocco Tanica all’attacco sui social (e scoppia lo scontro con i fan) - Un’altra utente resta sulla stessa critica, scrivendo che il palazzo di CasaPound a Roma “è occupato da 20 anni! Indignati per quello“. Tanica scrive: “In quale fase si parla di solidarietà coi proprietari delle case occupate che non possono entrare nella propria casa in quanto occupata?”. Insieme ... (Thesocialpost.it)