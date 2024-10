Ho provato il siero ciglia più virale di TikTok e il risultato è pazzesco

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Occhi da cerbiatta,lunghissime e scure anche senza mascara. Ok, lo ammetto, anche io mi sono lasciata conquistare dal potere del, soprattutto dopo aver visualizzato centinaia di video con creators che sfoggiavano uno sguardo favoloso senza trucco. Attenzione però, non lasciatevi ingannare, perché i sierinon sono tutti uguali ed è importante saper scegliere. Come ci insegnano i creators stessi infatti tanti contengono delle prostaglandine. Si tratta di molecole presenti per lo più nei farmaci contro l’ipertensione oculare. Favoriscono la crescita delle, sì, ma hanno anche numerosi effetti collaterali. Prima di tutto possono alterare la colorazione dell’iride inoltre possono causare gravi problemi di salute all’occhio. La conclusione? Meglio evitare sieri di questo tipo.