Gravina di Catania brucia la macchina al rivale in amore | denunciato 65enne

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Undidi, è statodai Carabinieri della locale Stazione per danneggiamento, minacce ed atti persecutori. Intorno alla mezzanotte sono intervenuti i vigili del fuoco in via Meli a seguito dell’incendio di una Citroen C3 lì parcheggiata, che era stata cosparsa di benzina e data alle fiamme. In effetti, gli investigatori hanno subito trovato, proprio nelle vicinanze dell’auto danneggiata, un bidoncino di plastica contenente ancora residui del liquido infiammabile. Nel giro di poco, è stato rintracciato il proprietario del veicolo incendiato, una persona di 73 anni residente a Pedara. La sua presenza in quella via non era casuale aveva, infatti, parcheggiato lì per far visita alla sua nuova compagna, che vive proprio nelle vicinanze.