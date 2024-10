Grande Fratello 18, diretta settima puntata (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anticipazioni settima puntata di lunedì 7 ottobre 2024 In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la settima puntata del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social. Spazio ai nuovi sviluppi del ‘triangolo amoroso’ della Casa, che sembra però essere andato in frantumi: Shaila ha infatti deciso di scaricare Javier e, seppur attratta da Lorenzo, dice di non riuscire a fidarsi di lui. L’argentino avrà poi modo di ripercorrere la sua vita, segnata a 12 anni quando ha perso la mamma. Al centro della serata le continue tensioni tra Iago e Lorenzo e tra Jessica e Yulia, mentre per Enzo Paolo è in arrivo una sorpresa: come vi abbiamo anticipato, Carmen Russo entrerà nella Casa. Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta settima puntata Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anticipazionidi lunedì 7 ottobre 2024 Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social. Spazio ai nuovi sviluppi del ‘triangolo amoroso’ della Casa, che sembra però essere andato in frantumi: Shaila ha infatti deciso di scaricare Javier e, seppur attratta da Lorenzo, dice di non riuscire a fidarsi di lui. L’argentino avrà poi modo di ripercorrere la sua vita, segnata a 12 anni quando ha perso la mamma. Al centro della serata le continue tensioni tra Iago e Lorenzo e tra Jessica e Yulia, mentre per Enzo Paolo è in arrivo una sorpresa: come vi abbiamo anticipato, Carmen Russo entrerà nella Casa.

Gli affari di cuore governano anche la settima puntata del reality show di Canale 5 - Helena non è più convinta di Lorenzo, a suo dire preso da Shaila. Sono loro i più votati dai coinquilini, che hanno dovuto ignorare i preferiti della casa – le Non è la Rai, Lorenzo Spolverato, Enzo Paolo Turchi – e delle opinioniste. «Mi dispiacerebbe», ha proseguito tra le lacrime. So quello ... (Iodonna.it)

Grande Fratello - le anticipazioni della settima puntata : in arrivo un ‘colpo di scena’ per uno degli inquilini - Come antidoto al dolore il ragazzo ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla pallavolo. . Nella diretta di questa sera, altro spazio sarà dedicato al triangolo amoroso che in queste prime settimane di convivenza ha visto protagonisti Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato (clicca QUI ... (Isaechia.it)

