Giuli ministro e uomo di una destra di cultura e non aggressiva

(Di lunedì 7 ottobre 2024) E’ uno degli uomini del momento, qualcuno lo prende di mira ma lui non replica e va avanti per la sua strada Unche non si è mai nascosto anzi ha fatto della sua libertà d’espressione, della sua calma e nella sua chiarezza nello spiegare le cose una delle sue virtù che, probabilmente, l’ha portato prima ad essere il presidente del Maxxi e poi a sostituire Sanano alla. IldellaAlessandronon ha problemi e si fa scivolare addosso le tante critiche (Ansa Foto) Cityrumors.itLui è Alessandro, il nuovodella, ma prima di andare al Mic, è stato ed è un giornalista che si era messo in evidenza in tante circostanze, parlando ed esprimendo la sua opinione a livello politico sempre con grande pacatezza e lucidità, mai alzando i toni o polemizzando per il solo gusto di farlo, magari alla Sgarbi. Niente di tutto questo.