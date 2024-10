Ghetto nel mirino nell'anniversario dell'attacco di Hamas in Israele. Da Venezia a Roma è massima allerta. Mattarella: stop escalation (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma - Per le strade della Capitale i blindati della polizia si sono moltiplicati ormai da qualche giorno. Le aree "critiche" del Ghetto di Roma, di Venezia e dei templi minori invece sono Ilgazzettino.it - Ghetto nel mirino nell'anniversario dell'attacco di Hamas in Israele. Da Venezia a Roma è massima allerta. Mattarella: stop escalation Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)- Per le stradea Capitale i blindatia polizia si sono moltiplicati ormai da qualche giorno. Le aree "critiche" deldi, die dei templi minori invece sono

Roma - ghetto di Roma blindato per 7/10 - Nella Capitale le misure di sicurezza attorno agli obiettivi sensibili della comunità ebraica erano state già ulteriormente accentuate nei giorni scorsi, alla luce dell'acuirsi della tensione in Medioriente e dei cortei pro-Pal. . 00 Allerta alta nell'area del Ghetto di Roma e nei pressi di tutti ... (Televideo.rai.it)

Allerta a Roma 7 ottobre : Ghetto blindato per l’anniversario del primo attacco di Hamas ad Israele - Oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà alle celebrazioni dell'ambasciata d'Israele. Rafforzati i dispositivi di sicurezza nella zona del Ghetto e della Sinagoga a Roma e in prossimità di tutti gli obiettivi sensibili in Italia il 7 ottobre, anniversario del primo attacco di Hamas ... (Fanpage.it)

Israele pronto a colpire l'Iran. Teheran annulla tutti i voli : massima attenzione a Roma per il 7 ottobre - focus sul ghetto - Le autorità iraniane hanno annunciato la cancellazione di tutti i voli in alcuni aeroporti del Paese, citando «vincoli operativi», mentre il mondo attende una possibile ritorsione israeliana. Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono nuovi picchi, alimentando timori di escalation internazionale. . (Gazzettadelsud.it)