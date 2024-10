Gamba incastrata nel macchinario. Grave infortunio sul lavoro. Operaio di 24 anni in ospedale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Incidente sul lavoro, ieri mattina, in un molino del territorio bastiolo: un ventiquattrenne ha riportato gravi ferite e fratture a una Gamba finita accidentalmente in un macchinario. Immediato è stato l’allarme con il ragazzo che è stato soccorso e subito trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul luogo dell’incidente sono giunti l’ambulanza del 118 e gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Assisi per tutti gli accertamenti indispensabili in queste circostanze e necessari a ricostruire le dinamiche dell’incidente. Come di routine in occasione di infortuni, sono intervenuti inoltre gli addetti del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Psal) dell’Asl 1. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Incidente sul, ieri mattina, in un molino del territorio bastiolo: un ventiquattrenne ha riportato gravi ferite e fratture a unafinita accidentalmente in un. Immediato è stato l’allarme con il ragazzo che è stato soccorso e subito trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul luogo dell’incidente sono giunti l’ambulanza del 118 e gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Assisi per tutti gli accertamenti indispensabili in queste circostanze e necessari a ricostruire le dinamiche dell’incidente. Come di routine in occasione di infortuni, sono intervenuti inoltre gli addetti del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di(Psal) dell’Asl 1. (Lanazione.it)

Lanazione.it - Gamba incastrata nel macchinario. Grave infortunio sul lavoro. Operaio di 24 anni in ospedale

Incastrato in un macchinario, giovane operaio perde una gamba - it. . Tempo di lettura: < 1 minutoUn operaio di 23 anni è rimasto Incastrato all’interno di una colmatrice, un macchinario utilizzato nelle aziende agricole, in una cooperativa di Striano, nel Napoletano. Il giovane, di nazionalità marocchina, è stato portato in ospedale a Sarno e poi a ... (Anteprima24.it)

Operaio resta incastrato in un macchinario: gamba amputata - . Secondo quanto si è appreso l'Operaio è stato soccorso e portato in ospedale prima a Sarno e. Un Operaio di 23 anni è rimasto incastrato all'interno di un macchinario. Gravissimo incidente sul lavoro in una cooperativa agricola di Striano, nel Napoletano. . Al giovane è stata amputata una ... (Today.it)

Operaio resta incastrato nel macchinario: gamba amputata - Il 23enne è stato portato in ospedale a Sarno e poi Salerno, per l'amputazione della gamba destra. . . Questa notte a Striano, in provincia di Napoli, un Operaio di origini marocchine è rimasto incastrato all'interno di una colmatrice, un macchinario utilizzato in una cooperativa agricola in via ... (Napolitoday.it)

L'incidente a Bastia Umbra, il giovane era impegnato all'interno di un silos. È riuscito a "liberarsi" e a chiamare i soccorsi da solo. Subito trasferito al Santa Maria di Perugia.

