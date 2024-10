Formazione sulla sicurezza, solo in orario di servizio. Per i docenti non può coincidere con le lezioni. La guida (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Formazione in materia di sicurezza per lavoratori, preposti, dirigenti, Addetti Antincendio, Primo Soccorso, ASPP e RLS deve avvenire durante l’orario di lavoro, senza costi a carico dei dipendenti, come previsto dall’art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008. L'articolo Formazione sulla sicurezza, solo in orario di servizio. Per i docenti non può coincidere con le lezioni. La guida . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lain materia diper lavoratori, preposti, dirigenti, Addetti Antincendio, Primo Soccorso, ASPP e RLS deve avvenire durante l’di lavoro, senza costi a carico dei dipendenti, come previsto dall’art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008. L'articoloindi. Per inon puòcon le. La

