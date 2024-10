Fidanzata chiama il 112 “Mi minaccia con una mannaia”. Lui si scaglia contro i carabinieri, denunciato (Di lunedì 7 ottobre 2024) COLLEPASSO – Una giovane donna chiede aiuto ai carabinieri per una violenta lite col fidanzato. I militari intervengono, ma il 19enne inveisce e si scaglia contro di loro: denunciato. L’accusa nei confronti del ragazzo di Collepasso è al momento quella di resistenza a pubblico ufficiale, ma i Lecceprima.it - Fidanzata chiama il 112 “Mi minaccia con una mannaia”. Lui si scaglia contro i carabinieri, denunciato Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) COLLEPASSO – Una giovane donna chiede aiuto aiper una violenta lite col fidanzato. I militari intervengono, ma il 19enne inveisce e sidi loro:. L’accusa nei confronti del ragazzo di Collepasso è al momento quella di resistenza a pubblico ufficiale, ma i

