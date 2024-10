Federica Panicucci, il segreto della forma fisica della 56enne (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qual è il segreto di Federica Panicucci per la sua straordinaria forma fisica? Tutto quello che c’è da sapere al riguardo. Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate di casa Mediaset. Apprezzata per la sua simpatia, per il talento e per la comunicazione schietta e sincera è divenuta anche un’icona di bellezza e di stile. Ha 56 anni, ma sembra ancora una ventenne, ciò che appare di diverso in lei rispetto agli esordi, avvenuti nel 1980, è la lunghezza dei suoi capelli. Federica Panicucci il segreto della sua forma fisica (Fonte @mediasetinfinity) velvetmag.itI suoi fan ricorderanno di certo che adorava tenere i suoi capelli lunghissimi, poi crescendo ha deciso di accorciarli. La sua chioma resta tutt’oggi un suo punto forte, possiede infatti capelli sani e luminosi. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qual è ildiper la sua straordinaria? Tutto quello che c’è da sapere al riguardo.è una delle conduttrici più amate di casa Mediaset. Apprezzata per la sua simpatia, per il talento e per la comunicazione schietta e sincera è divenuta anche un’icona di bellezza e di stile. Ha 56 anni, ma sembra ancora una ventenne, ciò che appare di diverso in lei rispetto agli esordi, avvenuti nel 1980, è la lunghezza dei suoi capelli.ilsua(Fonte @mediasetinfinity) velvetmag.itI suoi fan ricorderanno di certo che adorava tenere i suoi capelli lunghissimi, poi crescendo ha deciso di accorciarli. La sua chioma resta tutt’oggi un suo punto forte, possiede infatti capelli sani e luminosi. (Velvetmag.it)

