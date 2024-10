Elisabetta prima regina del Belgio, un altro passo verso la parità di genere (Di lunedì 7 ottobre 2024) Elisabetta del Belgio, figlia primogenita del re Filippo, sarà la prima regina nella storia del Paese. L’avvicendamento si verificherà in un periodo all’insegna delle donne al potere in vari ruoli istituzionali nazionali e sovranazionali, ma questa riforma legislativa che ha garantito la parità di genere nella successione al trono belga nasce nel secolo scorso. Elisabetta Sbircialanotizia.it - Elisabetta prima regina del Belgio, un altro passo verso la parità di genere Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)del, figlia primogenita del re Filippo, sarà lanella storia del Paese. L’avvicendamento si verificherà in un periodo all’insegna delle donne al potere in vari ruoli istituzionali nazionali e sovranazionali, ma questa riforma legislativa che ha garantito ladinella successione al trono belga nasce nel secolo scorso.

