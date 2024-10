È partita Hera, la prima missione europea di difesa planetaria (Di lunedì 7 ottobre 2024) È ufficialmente iniziata Hera, la prima missione di difesa planetaria dell’Esa. Il lancio è avvenuto alle 16.52 italiane, come da programma, presso la base spaziale di Cape Canaveral, in Florida, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, lo stesso che ha portato in orbita la missione Crew 9. L’obiettivo del viaggio è ora quello di raggiungere il sistema di asteroidi binari di Didymos che comprende anche Dimorphos, su cui nel 2022 si schiantò la missione della Nasa Dart per deviarne la traiettoria. Gli esperti stanno infatti vagliando l’attendibilità dell’iniziativa qualora, nel prossimo futuro, un corpo celeste entrasse in rotta di collisione con la Terra mettendo a repentaglio la salute del pianeta. Lettera43.it - È partita Hera, la prima missione europea di difesa planetaria Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È ufficialmente iniziata, ladidell’Esa. Il lancio è avvenuto alle 16.52 italiane, come da programma, presso la base spaziale di Cape Canaveral, in Florida, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, lo stesso che ha portato in orbita laCrew 9. L’obiettivo del viaggio è ora quello di raggiungere il sistema di asteroidi binari di Didymos che comprende anche Dimorphos, su cui nel 2022 si schiantò ladella Nasa Dart per deviarne la traiettoria. Gli esperti stanno infatti vagliando l’attendibilità dell’iniziativa qualora, nel prossimo futuro, un corpo celeste entrasse in rotta di collisione con la Terra mettendo a repentaglio la salute del pianeta.

