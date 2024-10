Anteprima24.it - Dopo tre anni di disagi, riaperta la SP381 che era stata oggetto di un grave cedimento franoso

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiapre al transito dei veicoli,tredi chiusura e interruzione, la strada provinciale 381 nel comune di Laviano. La strada provinciale erachiusa al transito dei veicoli a causa di undi circa 50 metri di estensione che trefa, vide il crollo di parte del manto stradale che aveva reso impraticabile l’arteria viaria, principale via di collegamento della cittadina dell’Alta Valle del Sele con i paesi della Valle e della Piana del Sele. Una situazione che aveva isolato completamente, nonostante una strada comunale alternativa, la piccola comunità dell’Alto Sele e che aveva visto l’Ente di Palazzo Sant’Agostino attivarsi con un intervento di manutenzione e messa in sicurezza dell’asse viario in via d’urgenza.