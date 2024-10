Documentario sull’adolescenza, “Dove vanno gli anni” in onda su Tv2000 (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’adolescenza oggi raccontata dagli adolescenti nel Documentario ‘Dove vanno gli anni’ di Giuseppe Carrieri, da un’idea di Vincenzo Morgante, in onda in prima tv su Tv2000 giovedì 10 ottobre ore 22.30. Crescere, per chi è più giovane, è diventata oltre che un’esperienza, un’impresa. ‘Dove vanno gli anni’ indaga a 360 gradi il mondo degli adolescenti: da Milano a Ischia, da Caivano a Udine, da Roma a Palermo si raccolgono le aspettative di questo tempo, nelle scuole e nelle vite, lasciando che siano gli stessi adolescenti a poter raccontarsi, a esprimersi, a tracciare una linea marcata verso il futuro, in un’inchiesta che non è solo tale, ma è soprattutto un viaggio senza mai reale fine. L'articolo Documentario sull’adolescenza, “Dove vanno gli anni” in onda su Tv2000 L'Opinionista. Lopinionista.it - Documentario sull’adolescenza, “Dove vanno gli anni” in onda su Tv2000 Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’adolescenza oggi raccontata dagli adolescenti nelgli’ di Giuseppe Carrieri, da un’idea di Vincenzo Morgante, inin prima tv sugiovedì 10 ottobre ore 22.30. Crescere, per chi è più giovane, è diventata oltre che un’esperienza, un’impresa. ‘gli’ indaga a 360 gradi il mondo degli adolescenti: da Milano a Ischia, da Caivano a Udine, da Roma a Palermo si raccolgono le aspettative di questo tempo, nelle scuole e nelle vite, lasciando che siano gli stessi adolescenti a poter raccontarsi, a esprimersi, a tracciare una linea marcata verso il futuro, in un’inchiesta che non è solo tale, ma è soprattutto un viaggio senza mai reale fine. L'articolo, “gli” insuL'Opinionista.

