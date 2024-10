Ilnapolista.it - Dazn nelle mani dei sauditi? Il fondo Pif vorrebbe il 10% per 1 miliardo di dollari (Reuters)

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilsaudita Pifacquistare una quota di minoranza, dal valore di 1di, di. A riportare la notizia è l’agenzia. Pif,saudita, su: si punta a una quota di minoranza In caso di successo, scrive, un tale accordo potrebbe aumentare l’influenza deinel calcio europeo in quantotrasmette la Serie A italiana, la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. Già il Pif possiede il Newcastle, club di Premier League, e clubcome l’Al Nassr, dove gioca Cristiano Ronaldo. La quota acquisita insarebbe del 10%, ma non è sicuro che andrà in porto.ha già parlato con almeno tre fondi d’investimento negli ultimi mesi, partendo da una valutazione di 10-12 miliardi di