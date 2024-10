Damiano David ha presentato il suo primo singolo solista «Silverlines» uscito in tutto il mondo il 27 settembre (Di lunedì 7 ottobre 2024) (LaPresse/ Corriere TV) Nella puntata di domenica 6 ottobre di Che tempo che fa, il programma di ‘Nove’ condotto da Fabio Fazio, il frontman dei Måneskin Damiano David ha cantato in anteprima mondiale il nuovo singolo intitolato Silverlines. Si tratta del primo progetto da solista per il cantante romano, nato dalla collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth. Il brano è uscito in tutto il mondo il 27 settembre. «Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo proprio la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che per tanti anni io stesso avevo tenuto nascosto». Iodonna.it - Damiano David ha presentato il suo primo singolo solista «Silverlines» uscito in tutto il mondo il 27 settembre Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) (LaPresse/ Corriere TV) Nella puntata di domenica 6 ottobre di Che tempo che fa, il programma di ‘Nove’ condotto da Fabio Fazio, il frontman dei Måneskinha cantato in anteprima mondiale il nuovointitolato. Si tratta delprogetto daper il cantante romano, nato dalla collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth. Il brano èinilil 27. «Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo proprio la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che per tanti anni io stesso avevo tenuto nascosto».

