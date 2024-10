Chissà chi è di Amadeus: cosa è successo? «Era l’amante non la fidanzata» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il nuovo programma di Amadeus, Chissà chi è, in onda su Nove, sembra stia affrontando una partenza più lenta del previsto. Lanciato con grandi aspettative, il format non ha ancora raggiunto il successo sperato, e lo stesso conduttore ha accennato alle difficoltà durante un’ospitata a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Tuttavia, una recente gaffe avvenuta in una delle ultime puntate potrebbe rappresentare un colpo di fortuna per il programma, in grado di dare una spinta all’interesse del pubblico. L’episodio che ha fatto il giro dei social, raccogliendo milioni di visualizzazioni in poche ore, riguarda uno dei concorrenti del gioco, il quale, messo di fronte a una domanda innocente, si è ritrovato involontariamente a scatenare un ciclone di sospetti e malintesi. Donnapop.it - Chissà chi è di Amadeus: cosa è successo? «Era l’amante non la fidanzata» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il nuovo programma dichi è, in onda su Nove, sembra stia affrontando una partenza più lenta del previsto. Lanciato con grandi aspettative, il format non ha ancora raggiunto ilsperato, e lo stesso conduttore ha accennato alle difficoltà durante un’ospitata a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Tuttavia, una recente gaffe avvenuta in una delle ultime puntate potrebbe rappresentare un colpo di fortuna per il programma, in grado di dare una spinta all’interesse del pubblico. L’episodio che ha fatto il giro dei social, raccogliendo milioni di visualizzazioni in poche ore, riguarda uno dei concorrenti del gioco, il quale, messo di fronte a una domanda innocente, si è ritrovato involontariamente a scatenare un ciclone di sospetti e malintesi.

