Caso ultras Inter e Milan | scorta armata per il pm Storari

Inchiesta ultras Milan-Inter - il pm Storari sotto scorta : sarà accompagnato da 2 agenti armati - L’altra titolare del fascicolo, Sara Ombra, anche lei della Dda, da tempo è sotto scorta per altre inchieste che riguardano le mafie. “La parola sottovalutazione è stata usata come dire, ‘abbiamo un presidente che è proprio fesso’, ma non lo sono proprio per niente – ha proseguito -. La mia è ... (Ilfattoquotidiano.it)

Inchiesta ultrà Inter e Milan - il procuratore Paolo Storari sotto scorta per almeno 6 mesi - Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha disposto la scorta di quarto livello per Paolo Storari. Il pm della Dda di Milano è titolare, insieme alla collega Sara Ombra, dell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nelle curve di Inter e Milan.Continua a leggere . (Fanpage.it)

