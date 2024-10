Caso Pogba, il Cas, "Non voleva doparsi, ma non è stato esente da colpe" (Di lunedì 7 ottobre 2024) E’ stata pubblicata oggi sul sito del Tas (Tribunale arbitrale dello sport) la decisione del Cas (Corte di Arbitrato per lo Sport) che ha parzialmente accolto il ricorso del centrocampista della Juventus Paul Pogba , riducendo la squalifica a 18 mesi rispetto ai 4 anni comminati dal Tribunale nazionale antidoping. E’ stata anche annullata la multa di 5mila euro. Il Collegio del Cas ha ritenuto Feedpress.me - Caso Pogba, il Cas, "Non voleva doparsi, ma non è stato esente da colpe" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) E’ stata pubblicata oggi sul sito del Tas (Tribunale arbitrale dello sport) la decisione del Cas (Corte di Arbitrato per lo Sport) che ha parzialmente accolto il ricorso del centrocampista della Juventus Paul, riducendo la squalifica a 18 mesi rispetto ai 4 anni comminati dal Tribunale nazionale antidoping. E’ stata anche annullata la multa di 5mila euro. Il Collegio del Cas ha ritenuto

