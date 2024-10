Casertana troppo leggera per la corazzata Catania Iori | Provo rabbia per come abbiamo perso

Leggi tutta la notizia su Casertanotizie.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Caserta (Alfredo Stella).laper uncostruito per vincere. Squadra solida e di caratura nettamente superiore quella etnea, giunta a Caserta col chiaro intento di portare sull’isola l’intera posta in palio. Detto fatto. Non è bastato il gol del giovane Mancini, che ha portato in vantaggio i padroni di casa per smorzare le velleità di vittoria avversarie: il pareggio è giunto solo dieci minuti più tardi griffato da un sempre vivo Guglielmotti. La, diciamolo a scanso di equivoci, ha fatto quanto nelle sue corde, ma gli errori contro squadre di cotanta esperienza si pagano a caro prezzo. Nel primo tempo Bacchetti e compagni hanno retto l’urto di unche ha guadagnato campo col trascorrere dei minuti, giocando più di rimessa, creando anche qualcosina di buono.