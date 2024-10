Camila Giorgi: «Nessuna fuga dall’Italia, erano anni che volevo lasciare il tennis» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un ritiro misterioso, senza annunci, ma anche situazioni poco chiare legate al fisco e ai vaccini nel periodo del Covid. Da qualche mese aleggiava una nube su Camila Giorgi, l’ex tennista scomparsa dai radar nel maggio 2024, e che intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ha spiegato di «non essere mai scappata, mi trovavo già negli Usa. La mia famiglia mi ha sempre supportata nella mia scelta, ora siamo felici. Già in passato ho vissuto per tre anni a Miami, io non scappo mai. Il problema è che a me non piace parlare troppo». Certo è che l’addio al tennis è stato, almeno visto dall’esterno, molto repentino: « volevo fare pure un discorso di addio a Parigi, invece la notizia è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla. Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un ritiro misterioso, senza annunci, ma anche situazioni poco chiare legate al fisco e ai vaccini nel periodo del Covid. Da qualche mese aleggiava una nube su, l’exta scomparsa dai radar nel maggio 2024, e che intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ha spiegato di «non essere mai scappata, mi trovavo già negli Usa. La mia famiglia mi ha sempre supportata nella mia scelta, ora siamo felici. Già in passato ho vissuto per trea Miami, io non scappo mai. Il problema è che a me non piace parlare troppo». Certo è che l’addio alè stato, almeno visto dall’esterno, molto repentino: «fare pure un discorso di addio a Parigi, invece la notizia è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla.

