Cade dalla bici e sbatte la testa ciclista al pronto soccorso

TRIESTE - Un ciclista tra i 20 e i 30 anni è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo viale Raffaello Sanzio, nel rione di San Giovanni. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero altri mezzi coinvolti

