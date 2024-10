Quotidiano.net - Borsa: Milano bene con Madrid, attesa per scelte banche centrali

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Prima seduta della settimana positiva per ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,66% a 33.814 punti, l'Ftse All share in aumento dello 0,60% a quota 35.954. Un rialzo che ha permesso a Piazza Affari di essere lamigliore insieme ain Europa, dove i mercati azionari sono quasi tutti in crescita: oltre al listino spagnolo salito dello 0,6% finale, Parigi ha concluso in rialzo dello 0,4%, con Londra positiva dello 0,2% e Amsterdam dello 0,1%. Francoforte invece ha registrato una limatura di qualche frazione. Con gli operatori che attendono soprattutto ledi Bce e Fed sulla riduzione dei tassi, lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si è mosso senza grandi variazioni a 131 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,57%.