Bindi | Va battuta la propaganda di destra Autonomia figlia di una cultura sovranista che tiene prigioniero il regionalismo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Noi siamo una minoranza profetica però dobbiamo essere consapevoli che i nostri avversari non sono la maggioranza, ma una minoranza. Il nostro obiettivo principale è quello di rendere consapevole la maggioranza del paese che non ha potuto esprimersi e non può farlo in virtù di una sfiducia nella politica e di indifferenza nei confronti di questioni cruciali come quelle che questa legge affronta in maniera sbagliata e che noi dobbiamo combattere”. Così Rosyparlando dal palco dell’assemblea dei referendari contro l’. Secondoquindi, nella battaglia contro l’differenziata firmata Calderoli, vanno coinvolti soprattutto gli italiani che hanno deciso di non votare, ormai senza fiducia nelle istituzioni. Il nemico da abbattere, ha aggiunto, “è ladegli avversari” alla quale “noi non siamo allenati”.