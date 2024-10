Bimbo abbraccia bara della mamma dopo che è morta partorendo (Di lunedì 7 ottobre 2024) La morte è una parte inevitabile della vita, eppure molte persone credono che i bambini piccoli debbano essere tenuti al riparo da argomenti così delicati. Temono che parlare della morte possa confondere o ferire le loro giovani menti. Tuttavia, a volte i bambini affrontano la dura realtà della vita prima del previsto. È il caso di un bambino di 5 anni di nome Khayne Kheian Naelgas Castro, delle Filippine, che ha perso la madre durante la nascita del fratello minore. Tragicamente, il bambino non ha compreso appieno il significato della morte e ha pensato che la madre stesse semplicemente dormendo, dando luogo a una scena straziante in cui si è addormentato abbracciando la bara. Secondo i media stranieri Tribun Pekanbaru, la madre di Khayne è deceduta a causa di complicazioni durante la nascita del fratello minore, Cyril Khayzer Castro. It.newsner.com - Bimbo abbraccia bara della mamma dopo che è morta partorendo Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) La morte è una parte inevitabilevita, eppure molte persone credono che i bambini piccoli debbano essere tenuti al riparo da argomenti così delicati. Temono che parlaremorte possa confondere o ferire le loro giovani menti. Tuttavia, a volte i bambini affrontano la dura realtàvita prima del previsto. È il caso di un bambino di 5 anni di nome Khayne Kheian Naelgas Castro, delle Filippine, che ha perso la madre durante la nascita del fratello minore. Tragicamente, il bambino non ha compreso appieno il significatomorte e ha pensato che la madre stesse semplicemente dormendo, dando luogo a una scena straziante in cui si è addormentatondo la. Secondo i media stranieri Tribun Pekanbaru, la madre di Khayne è deceduta a causa di complicazioni durante la nascita del fratello minore, Cyril Khayzer Castro.

Chiara Jaconis - i genitori del bimbo negano tutto : «La statuetta? Nostro figlio è innocente». Cosa non torna sulla morte della turista - Primo passo della Procura di Napoli nell'inchiesta sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana trentenne deceduta martedì scorso in ospedale dove era ricoverata dopo essere... (Leggo.it)

Gioele Putzu - Fedez non ferma il concerto dopo la morte del bimbo schiacciato da porta da calcio : “Polemica schifosa - fatto un minuto di silenzio” - VIDEO - Il rapper milanese Fedez ha risposto, con un post sui social, alle polemiche scaturite dopo la scelta di non fermare il suo concerto a Ozieri, in seguito alla morte del piccolo Gioele Putzu. Il piccolo è morto a causa di una porta da calcio che l'ha travolto in pieno petto sabato scorso. Fedez è ... (Ilgiornaleditalia.it)

Fedez a Ozieri - è polemica : stavolta non c’entra l’autotune - ma la morte di un bimbo di soli 9 anni - Ma non è finita qui… Ancora, il rapper ha aggiunto: “Sono stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco, prima di esibirmi ho chiesto a tutto il pubblico di fare un minuti di silenzio per commemorare Gioele ed esprimere la vicinanza di tutta la piazza alla famiglia e ... (Donnapop.it)