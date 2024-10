Befane Rimini: il 19 ottobre arriva l’ex Inter Sébastien Frey (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sébastien Frey portierone indiscusso: ecco il curiosissimo e adrenalinico libro “Istinto Puro” (Minerva). l’ex portierone di Inter, Parma, Verona, Genoa e Fiorentina protagonista assoluto il 19 ottobre 2024, presso Shopping Centre Le Befane Rimini (ore 16, presentazione libro e firmacopie, modera Debora Grossi), con la sua autobiografia, redatta con la firma di Federico Calabrese (giornalista classe 2000, che aveva esordito in bello stile con l’autobiografia dell’altro portierone Gianluca Pagliuca). Prefazione “Istinto Puro” di Andrea Della Valle e Roberto Baggio. Insomma, un volume tutto da leggere e da gustare, senza ombra di dubbio Da mercoledì 11 settembre 2024, lo ricordiamo, è possibile trovarlo in libreria. Abbiamo Intervistato Séba Frey più volte negli ultimi anni. Danielebartocciblog.it - Befane Rimini: il 19 ottobre arriva l’ex Inter Sébastien Frey Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)portierone indiscusso: ecco il curiosissimo e adrenalinico libro “Istinto Puro” (Minerva).portierone di, Parma, Verona, Genoa e Fiorentina protagonista assoluto il 192024, presso Shopping Centre Le(ore 16, presentazione libro e firmacopie, modera Debora Grossi), con la sua autobiografia, redatta con la firma di Federico Calabrese (giornalista classe 2000, che aveva esordito in bello stile con l’autobiografia dell’altro portierone Gianluca Pagliuca). Prefazione “Istinto Puro” di Andrea Della Valle e Roberto Baggio. Insomma, un volume tutto da leggere e da gustare, senza ombra di dubbio Da mercoledì 11 settembre 2024, lo ricordiamo, è possibile trovarlo in libreria. Abbiamovistato Sébapiù volte negli ultimi anni.

