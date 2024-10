Bandiere di Israele bruciate e agenti feriti. A Torino scatta la guerriglia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sì è concluso con un falò il corteo dei manifestanti pro Palestina che partito da piazza Castello ha raggiunto piazza Vittorio dove, tra le fiamme, sono state bruciate alcune Bandiere di Israele. In piazza sono state lanciate anche alcune uova contro i giornalisti una della quali ha colpito a un occhio un cineoperatore di Mediaset che è stato soccorso dalla polizia. Sotto la sede della Rai, invece, tre agenti di polizia sono rimasti feriti. Si tratta di due agenti del reparto mobile e di uno della polizia scientifica. Tutti e tre hanno riportato lesioni a seguito del lancio di bombe carta e sono stati trasportati in ospedale. Iltempo.it - Bandiere di Israele bruciate e agenti feriti. A Torino scatta la guerriglia Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sì è concluso con un falò il corteo dei manifestanti pro Palestina che partito da piazza Castello ha raggiunto piazza Vittorio dove, tra le fiamme, sono statealcunedi. In piazza sono state lanciate anche alcune uova contro i giornalisti una della quali ha colpito a un occhio un cineoperatore di Mediaset che è stato soccorso dalla polizia. Sotto la sede della Rai, invece, tredi polizia sono rimasti. Si tratta di duedel reparto mobile e di uno della polizia scientifica. Tutti e tre hanno riportato lesioni a seguito del lancio di bombe carta e sono stati trasportati in ospedale.

