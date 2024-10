Atletica, morto a 26 anni l’ex bronzo mondiale degli 800 Kipyegon Bett (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un’altra tragedia scuota il mondo dell’Atletica e il Kenya. l’ex bronzo mondiale a Londra 2017 negli 800 metri Kipyegon Bett è morto ieri a causa di un’insufficienza renale ed epatica all’età di 26 anni. Una carriera che poi si è complicata dopo che Brett era stato squalificato nel 2018 per uso di Epo. Una squalifica che gli aveva impedito di partecipare all’Olimpiadi di Tokyo del 2020 e ai Mondiali del 2022 a Eugene. “È entrato in depressione e ha iniziato a bere pesantemente – ha rivelato oggi la sorella di Bett, Purity Kirui -. Abbiamo cercato di incoraggiarlo a tornare in pista dopo la fine della sospensione nell’agosto 2022, ma non si è impegnato molto”. “Aveva avuto problemi ai reni – ha detto ancora la sorella -. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un’altra tragedia scuota il mondo dell’e il Kenya.a Londra 2017 negli 800 metriieri a causa di un’insufficienza renale ed epatica all’età di 26. Una carriera che poi si è complicata dopo che Brett era stato squalificato nel 2018 per uso di Epo. Una squalifica che gli aveva impedito di partecipare all’Olimpiadi di Tokyo del 2020 e ai Mondiali del 2022 a Eugene. “È entrato in depressione e ha iniziato a bere pesantemente – ha rivelato oggi la sorella di, Purity Kirui -. Abbiamo cercato di incoraggiarlo a tornare in pista dopo la fine della sospensione nell’agosto 2022, ma non si è impegnato molto”. “Aveva avuto problemi ai reni – ha detto ancora la sorella -.

Addio ad Adelchi Sergio : morto a 79 anni l’imprenditore salentino - . TRICASE – Un pezzo di storia dell’imprenditoria locale, che ha unita l’impegno economico alla passione per lo sport: è morto questa mattina, all’ospedale “Panico” di Tricase, Adelchi Sergio, per tutti un nome che rappresenta il riferimento per uno dei poli calzaturieri più importanti della ... (Lecceprima.it)

Grave lutto per Madonna : morto il fratello di 63 anni - ecco chi era e che malattia aveva - E di nuovo ci siamo presi per mano, e abbiamo ballato nella follia di New York City!”. So che sta ballando da qualche parte”. Il mio insegnante di balletto, anche lui di nome Christopher, ha creato uno spazio sicuro in cui mio fratello fosse gay. Una parola che non è stata pronunciata e nemmeno ... (Donnapop.it)

Israele - i razzi su Tel Aviv - l'ostaggio morto : il drammatico anniversario del 7 ottobre - Questa mattina all'alba hanno avuto inizio le commemorazioni per l'attacco di un anno fa in vari luoghi di Israele. Idan Shtivi, che si credeva tenuto in ostaggio, è stato assassinato il 7 ottobre scorso: il suo corpo è trattenuto tuttora a Gaza. (Ilgiornale.it)