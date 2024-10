Arcetana blitz a Fabbrico

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) SPORTING SCANDIANO 0 ROLO 0 SPORTING SCANDIANO: Antonioni, Valestri, Setti, Staiti, Maccabruni, Bonora, Barbieri M. (13’ st Barani, 42’ st Romani), Waddi, Davitti, Zito (36’ st Barbieri L.), De Pietri Tonelli (13’ st Timperio). A disp. Tarabelloni, Burani, Koni, Lasagni, Turrini. All. Baroni. ROLO: Grigoli, Zironi (8’ st Errichiello), Lo Bello, Acquafresca, Papaianni, Maletti, Marani, Bassoli (20’ st Cheli), Scarpato (48’ st Marchesini), Habib, Quitadamo (35’ st Catellani). A disp. Iavazza, Lorenzini, Besea, Mesoraca, Marchesi. All. Ferraboschi. Arbitro: Manassero di Piacenza. Note: espulso Setti (S) al 18’ st per doppio giallo. Ammoniti Zironi e Bassoli. Il Rolo non riesce a sfruttare mezz’ora di superiorità numerica. Antonioni salva nel primo tempo su Habib, poi sono i locali a farsi vivi con De Pietri e Zito.