Anticipazioni GF puntata 7 ottobre le news sul Grande Fratello (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le news e Anticipazioni del Grande Fratello per la puntata di oggi 7 ottobre. Ecco cosa sappiamo a proposito del GF L'articolo Anticipazioni GF puntata 7 ottobre le news sul Grande Fratello proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Anticipazioni GF puntata 7 ottobre le news sul Grande Fratello Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ledelper ladi oggi 7. Ecco cosa sappiamo a proposito del GF L'articoloGFlesulproviene da Novella 2000.

Mister Movie | Anticipazioni Grande Fratello - eliminato puntata 7 Ottobre 2024 - La situazione si complica ulteriormente con la decisione di Shaila di allontanarsi da Javier, mentre il suo interesse per Lorenzo sembra crescere,…. Questa sera, il Grande Fratello promette emozioni e colpi di scena, con nuovi sviluppi che ruotano attorno al “triangolo amoroso” della Casa, un tema ... (Mistermovie.it)

Grande Fratello - nuova puntata : quale sarà il verdetto del televoto - anticipazioni - Al centro del racconto la storia di Javier che, a 12 anni, ha perso la mamma. . Come antidoto al dolore il ragazzo ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla pallavolo. Il reality, condotto da Alfonso Signorini con al fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, darà spazio questa sera ai ... (Dailyshowmagazine.com)

Grande Fratello - le anticipazioni della settima puntata : in arrivo un ‘colpo di scena’ per uno degli inquilini - Shaila, infatti, ha deciso di allontanarsi da Javier e, seppur attratta da Lorenzo, proprio non riesce a fidarsi di lui. Nella diretta di questa sera, altro spazio sarà dedicato al triangolo amoroso che in queste prime settimane di convivenza ha visto protagonisti Shaila Gatta, Javier Martinez e ... (Isaechia.it)