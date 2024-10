Amici 24, Maria De Filippi affronta Diego Lazzari che svela: "Mi prende il panico come se avessi già fallito" (VIDEO) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il cantante Diego Lazzari crolla dopo la seconda puntata del pomeridiano di Amici 24 provocando la reazione di Maria De Filippi, che cerca di consolarlo e spronarlo a reagire. Comingsoon.it - Amici 24, Maria De Filippi affronta Diego Lazzari che svela: "Mi prende il panico come se avessi già fallito" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il cantantecrolla dopo la seconda puntata del pomeridiano di24 provocando la reazione diDe, che cerca di consolarlo e spronarlo a reagire.

“Amici Verissimo” : al via il nuovo programma condotto da Maria De Filippi e Silvia Toffanin - Amici Verissimo andrà in onda sulle reti Mediaset come aveva già preannunciato Piersilvio Berlusconi. La prima andrà in onda il prossimo mercoledì 23 ottobre, ma non sono ancora stati resi noti i volti noti presenti e gli ex allievi che prenderanno parte al nuovo arrivato di Canale 5. Maria De ... (361magazine.com)

Amici Verissimo : al via il nuovo programma condotto da Maria De Filippi e Silvia Toffanin - E sarebbe da celebrare». I dettagli È detto fatto per Amici Verissimo, il nuovo programma a marchio Mediaset condotto da Maria De Filippi e Silvia Toffanin. . Il programma, prima solo in fase di progettazione, verrà registrato a Roma e messo in onda in prima serata su Canale 5 nei prossimi ... (361magazine.com)

Amici 24 - le pagelle della seconda puntata del talent show di Maria De Filippi : la rivincita di Anna Pettinelli - Come ci sono sembrate le esibizioni dei ragazzi della scuola? Gli ospiti e i professori dell'ultimo appuntamento di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della seconda puntata del talent show di Maria De Filippi!. (Comingsoon.it)