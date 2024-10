Al Trianon Viviani, tre pomeriggi nel regno incantato delle fiabe (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Biancaneve”, “Il Lupo e i 7 Capretti”, e “La Principessa e il Drago” sono i prossimi titoli di “Esercizi di Fantasia”, la rassegna di teatro dedicata all’infanzia e alle famiglie che si tiene al Trianon Viviani.Da martedì 8 a giovedì 10 ottobre, in tre pomeriggi consecutivi, alle 17, il Napolitoday.it - Al Trianon Viviani, tre pomeriggi nel regno incantato delle fiabe Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Biancaneve”, “Il Lupo e i 7 Capretti”, e “La Principessa e il Drago” sono i prossimi titoli di “Esercizi di Fantasia”, la rassegna di teatro dedicata all’infanzia e alle famiglie che si tiene al.Da martedì 8 a giovedì 10 ottobre, in treconsecutivi, alle 17, il

Trianon Viviani - tre pomeriggi nel regno incantato delle fiabe - Sito istituzionale: teatrotrianon. Scritta da Angelo Italiano, la storia insegna l’importanza di far tesoro delle brutte avventure per ritrovare la serenità ed è consigliata per bambini dai tre anni. Questa storia, che esplora temi di amore e nobiltà d’animo oltre le differenze sociali, è adatta a ... (Ildenaro.it)

Trianon Viviani - al via gli “Esercizi di Fantasia” per i piccoli spettatori - Dal 17 settembre al 23 ottobre, il teatro pubblico partenopeo ospiterà diciassette spettacoli dedicati all’infanzia e alle […]. Il Trianon Viviani accoglie i suoi spettatori più giovani con la nuova edizione della rassegna “Esercizi di Fantasia”. Dal 17 settembre al 23 ottobre, diciassette ... (2anews.it)

Trianon Viviani - Ritornano gli “esercizi di fantasia” - Nel mese di ottobre, la Mansarda porta in scena “Gedeone cuor di fifone” (martedì 1°), uno spettacolo che vuole aiutare i bambini a vincere le proprie paure. Il 19 settembre, la Compagnia degli Sbuffi affronta il tema della raccolta differenziata con “Riciclando…ndo”, con attori, canzoni e ... (Puntomagazine.it)