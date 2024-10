A Messina una scuola senza luce da inizio anno: genitori acquistano lampade portatili (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dall'inizio dell'anno scolastico, la scuola Manzoni di Messina, che ospita sezioni di materna, elementare e media, si trova senza corrente elettrica. Il problema è riconducibile ai lavori di efficientamento energetico svolti durante l'estate da una ditta appaltatrice. L'articolo A Messina una scuola senza luce da inizio anno: genitori acquistano lampade portatili . Orizzontescuola.it - A Messina una scuola senza luce da inizio anno: genitori acquistano lampade portatili Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dall'dell'scolastico, laManzoni di, che ospita sezioni di materna, elementare e media, si trovacorrente elettrica. Il problema è riconducibile ai lavori di efficientamento energetico svolti durante l'estate da una ditta appaltatrice. L'articolo Aunada

