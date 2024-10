7 ottobre: imam Grande Moschea Roma, vile attacco Hamas, preghiamo col Papa per pace (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – “In occasione del primo anniversario dell’inaccettabile e vile attacco contro Israele, nonché della conseguente escalation di violenza che ha causato la distruzione e la perdita di migliaia di vite umane, ci uniamo all’appello di Sua Santità Papa Francesco affinché oggi venga proclamata una giornata di preghiera e digiuno, per implorare la pace nella Terra Santa e nel mondo”. Lo ha detto a LaPresse l’imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma, in occasione dell’anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. “preghiamo per un immediato cessate il fuoco e invitiamo a ricercare, mediante il dialogo e la diplomazia, un percorso di pace e fraternità”, ha aggiunto l’imam Nader Akkad. Lapresse.it - 7 ottobre: imam Grande Moschea Roma, vile attacco Hamas, preghiamo col Papa per pace Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ott. (LaPresse) – “In occasione del primo anniversario dell’inaccettabile econtro Israele, nonché della conseguente escalation di violenza che ha causato la distruzione e la perdita di migliaia di vite umane, ci uniamo all’appello di Sua SantitàFrancesco affinché oggi venga proclamata una giornata di preghiera e digiuno, per implorare lanella Terra Santa e nel mondo”. Lo ha detto a LaPresse l’Nader Akkad delladi, in occasione dell’anniversario dell’dicontro Israele del 72023. “per un immediato cessate il fuoco e invitiamo a ricercare, mediante il dialogo e la diplomazia, un percorso die fraternità”, ha aggiunto l’Nader Akkad.

